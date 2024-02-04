الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتدخل لخفض رسوم جرارات القصب

جرارات القصب
جرارات القصب

تدخل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لدى الجهات المعنية لخفض رسوم مرور سيارات وجرارات القصب المقررة على الكبارى والطرق السريعة من أجل زيادة كميات قصب السكر المورد لمصانع كوم أمبو وإدفو، مكلفًا بضرورة مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعيين لتوريد محصول القصب على الوجه الأكمل، وتسهيل الإجراءات وتذليل أي عقبات للتوريد إمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين أولًا بأول. 

ووجَّه محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق والتعاون مع إدارات مصانع السكر للحد من وقوع الحوادث المرورية سواء كان من خلال قطار الديكوفيل أو جرارات النقل البري حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، موضحًا بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصانع السكر بكوم أمبو وإدفو لهذا العام إلى 270 ألف طن منتجة من المساحة المنزرعة بقصب السكر، والتى تصل إلى 79 ألفًا و557 فدانًا على مستوى المحافظة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل مزارعي قصب السكر بما يسهم في زيادة إنتاج السكر بالمصانع، وتوفير المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين في الأسواق بأسعار متوازنة. 

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