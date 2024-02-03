السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أسماء العمال المصابين فى حادث انقلاب ربع نقل جنوب أسوان

ارشيفية
ارشيفية

شهد مستشفى أبوسمبل الدولى جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، استقبال عدد 14 عاملا الذين أصيبوا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

بيانات المصابين


وتوصلت "الدستور" إلى أسماء المصابين إثر وقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان وهم: فتحى أحمد محمد، 42 سنة، ومصطفى عبده محمد، 30 سنة، وأحمد محمد حمدان، 33 سنة، ومحمد السيد النحاس، 39 سنة، ومحمد شرقاوي حسين، 22 سنة، ومحمد على محمود، 22 سنة، وحمدى عبدالكريم، 19 سنة، وإبراهيم مبروك، 25 سنة، وصبحي وإبراهيم أحمد، 50 سنة، وجميعهم إصابتهم كدمات متفرقة بالجسم، ماعدا الأخير وإصابته اشتباه نزيف بالمخ.

كما أصيب بالحادث رمضان محمد عبدالفتاح، 38 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد أشرف أحمد، 31 سنة، ومحمد عبدالفتاح ذكي، 17 سنة، وحمادة عبدالكريم نوبي، 28 سنة، وشقيقه عادل عبد الكريم نوبي، 28 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.

ويتم تلقي المصابين للعلاج بواسطة الفريق الطبي بمستشفى أبوسمبل الدولي.

وتكثف الجهات الأمنية جهودهم للوصول حول الأسباب وراء الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستشفى أبوسمبل حادث جنوب أبوسمبل اصابة 14 عامل أنقلاب ربع نقل

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