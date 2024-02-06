الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في أسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بمدينة أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل جثامين المتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى وتحديدًا بعد الكمين مباشرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريحات الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

معاينة الجثامين

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم: امين يحيي امين، يبلغ من العمر ٢٦ سنة، ونبيل محي الدين، يبلغ من العمر ٢٤ سنة، وباسم حجازي حمزه، يبلغ من العمر ٣١ سنة، وتم إيداع جثماينهم بمشرحة أسوان العمومية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

مصرع 3 اشخاص حادث إنقلاب سيارة ربع نقل طريق العلاقى مشرحة

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