محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.7 %

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 77.7 %، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 89.3 %.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و115 طالب وطالبة، نجح منهم 26 ألف و710 طالب وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 20 ألف و748 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم.

لفت إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: ( http://info.aswan.gov.eg ).

وفى سياق آخرشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات التفقدية لمعدلات الإنجاز بكافة المشروعات الجارية للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " مع تذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب وإحتياجات الأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة بالشكل المطلوب.