الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لص يسرق عدادات المياه من المساكن فى حلوان

ضبط لص يسرق
ضبط لص يسرق

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات عدادات المياه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وارتكابه 8 وقائع سرقة عدادات، وأرشد عن المسروقات.

كما أسفرت الجهود عن ضبط بائع متجول "له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الفيوم حال قيامه بعرض جهاز لاب توب- هاتف محمول "مجهولي المصدر" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عاطل معلومات جنائية الأجهزة الأمنية سرقات عدادات المياه الاجرامي

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