تحرير 547 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1468 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة من ضبط 547 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 40 من السيارات المتروكة وسحب 1468 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وشددت وزارة الداخلية من خلال حملاتها على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع

وتمكنت شرطة المرور من رفع 40 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

سحب رخص بسبب الملصق الإلكتروني

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1468 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.