الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 8 أشخاص وإصابة 51 آخرين في حوادث سير

حوادث طرق
حوادث طرق

واصل نزيف الأسفلت حصده لأرواح المواطنين بعدد من المحافظات، الثلاثاء إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك بعد نقطة رسوم حلوان، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت انتداب المهندس الفني لبيان سبب وقوع الحادث.

إصابة مواطنين في طريق الكريمات

أصيب شخصان في حادث  تصادم سيارتين قبل كارتة الكريمات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

مصرع شخصين أعلى الطريق الدائري

دهست سيارة ملاكي مسرعة شخصين أعلى الطريق الدائري بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى منطقة الكُنيسة.

مصرع مواطنة وإصابة 30 على طريق الضبعة

لقيت عاملة مصرعها، وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم على طريق الضبعة اتجاه الأوسطى، عقب انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تحمل العمال في الصندوق الخلفي.

مصرع 3 مواطنون على طريق أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين على طريق "العلاقي" جنوب شرق مدينة أسوان.

مصرع مواطن في حادث مروري بقنا

صرحت نيابة شمال قنا بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه 

إصابة 10 مواطنين في قنا

أصيب 10 أشخاص، الثلاثاء، فى حادث تصادم بالقرب من محور الشهيد باسم فكرى بنقادة جنوب محافظة قنا، حيث تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من محور الشهيد باسم فكرى بنقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 7 مواطنين في قنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة بترعة بمدخل مدينة الوقف الزراعي، شمالى محافظة قنا.

مصرع شخص في كرداسة

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى المحور المركزى بمنطقة كرداسة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

نزيف الأسفلت حوادث المرور الطريق الصحراوي الشرقي طريق الكريمات الطريق الدائري طريق الضبعة محور الشهيد باسم فكرى

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