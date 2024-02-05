نزيف الأسفلت.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 57 آخرين في حوادث بالمحافظات

استمر نزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم السبت، إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة، وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

مصرع سائقين في العياط

لقي شخصان مصرعهما، جراء اصطدام قطار بسيارتين قيادتهما أعلى مزلقان جزرا، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

إصابة 5 من أسرة واحدة بطريق بحيرة قارون

أصيب 5 من أسرة واحدة، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون قرية تونس.

إصابة 5 أشخاص بطريق الفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع وإزالة حطام الحادث بالكامل.

إصابة 3 أشخاص بزراعي قها

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعى السريع في محافظة القليوبية؛ بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة.

إصابة 17 شخص في طريق بلبيس

أصيب 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، والعاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في أطفيح

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوى في أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

مصرع شخص وإصابة 11 على الطريق الإقليمي

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى، وعلي الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وفاة شخص وإصابة 12 بطريق الفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 مواطنًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم بعد الإقليمى باتجاه الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.