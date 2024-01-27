نزيف الأسفلت: مصرع وإصابة 53 في حوادث متفرقة بالمحافظات

استمر نزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم السبت، إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة 8 مواطنين في كفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص منذ قليل، في حادث مروع، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الطريق الدولي الساحلي بلطيم أمام قرية البنايين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس لتلقى العلاج اللازم.

نجاة شخصين من الموت في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينة المنيا، حادث انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، وتسبب الحادث في إصابة شخصين.

7 مصابين على صحراوي الإسكندرية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية الصحراوي، حيث تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بوقوع حادث على طريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الواقعة.

مصرع شخص وإصابة سيدة في السنبلاوين

لقى اثنان مصرعهما وأصيبت سيدة، إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى السنبلاوين الزقازيق بمحافظة الدقهلية، تم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابة إلى مستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج اللازم.

مصرع تلميذ في قنا

لقى تلميذ مصرعه، اليوم السبت، في حادث جرار زراعي بقرية الدهسة بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

إصابة 14 مواطنا في الإسماعيلية

أصيب 14 شخصا بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص، مما أدى إلى سقوط السيارة الميكروباص فى ترعة الإسماعيلية دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

إصابة 15 شخصا في أسوان

وقد أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس.

مصرع شخص وإصابة 3 في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق سرنجا كفر سرنجا بمركز ميت غمر، أمام مصنع طوب بمحافظة الدقهلية.