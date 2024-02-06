بالأسماء.. تفاصيل حركة قيادات البحث الجنائى فى القاهرة

حصلت الدستور على تفاصيل حركة التنقلات الكاملة لقيادات البحث الجنائي في القاهرة عقب اعتمادها من جانب اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، لتصعيد القيادات الشابة بما يتناسب مع استراتيجية وزارة الداخلية للاستفادة من عناصر الخبرات الشابة.

شملت الحركة تصعيد اللواء عمرو إبراهيم إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عاكف من مباحث القاهرة إلى وكيل الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، واللواء يوسف حمدين من مباحث القاهرة إلى وكيل الضرائب.

كما شملت الحركة تعيين اللواء علي نور الدين من مدير مباحث التموين إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء طه فودة إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.