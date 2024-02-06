الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل يروج 345 طربة حشيش في الشرقية

عاطل
عاطل

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل بحوزته 345 طربة حشيش.

وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 345 طربة حشيش وزنت 34.500 كيلو جرام.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،415،000 جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مباحث القاهرة مخدر الحشيش طربة عاطل

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