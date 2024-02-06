القبض على هارب من 144 سنة سجن في الفيوم

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، في ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 144 سنة والسجن المؤبد وكفالات مالية، في 55 حكم «جزئي - مستأنف» بتهمة «تبديد، إيصال أمانة، مخدرات وسلاح وذخيرة)».



وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل مقيم بمحافظة بنى سويف، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 60 سنة وشهرين وكفالات مالية، في 46 حكم «جزئي، مستأنف» بتهم تبديد.

وضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 5 سنوات وكفالة مالية، في قضية تعامل نقدي، وضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية في قضية تعامل نقدي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.