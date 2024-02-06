رجل وامرأة.. وزير الداخلية التركى يعلن القبض على منفذى هجوم إسطنبول

أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الثلاثاء، أن الهجوم على محكمة في إسطنبول عمل إرهابي نفذه حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري.

وأعلن وزير الداخلية التركي عن إلقاء القبض على منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.

وأفادت فضائية سكاي نيوز، قبل قليل، بسماع دوي إطلاق نار أمام مبنى محكمة في إسطنبول وقامت الشرطة بإغلاق المكان.

تركيا: حبس 25 متهما في الهجوم على كنيسة إسطنبول

وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، الجمعة، عن حكم المحكمة بحبس 25 متهمًا بعد التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول، من بينهم الداعشي الطاجيكي أميرجون خليكوف، الذي شن هجوما على كنيسة، خلال قداس الأحد الماضي، ما تسبب في وفاة مواطن تركي.

وأضاف أنه جرى إطلاق سراح المتهمين الـ9 الباقين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية، مشيرا إلى أن التحقيق في الهجوم المسلح على الكنيسة مستمر بشكل شامل وكان من بين الموقفين اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، سبق القبض عليهما.

واستمعت محكمة في إسطنبول، الخميس، إلى إفادات 34 متهما بالتورط في الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الكاثوليكية الإيطالية، في حي سارير بإسطنبول، أثناء قداس الأحد، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان.

وألقت قوات الأمن، القبض على 60 من المتشبه بتورطهم في الهجوم، بينهم 3 أتراك، والباقي من الطاجيك والروس، في حملة شملت 30 منطقة مختلفة في إسطنبول، وجرى إرسال 26 منهم إلى أحد مراكز الترحيل إلى خارج البلاد.

وتبين أن عددًا من الموقوفين في إطار حادثة الهجوم على الكنيسة، فروا من الاعتقال في ديسمبر الماضي، وهم أعضاء في جماعة ولاية خراسان، التابعة لتنظيم "داعش".

وقالت وزارة الدفاع التركية، يوم 12 يناير الماضي، إن 5 جنود أتراك سقطوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.