الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته وتحرير حقوق الفلسطينيين بقوة القانون

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصعيد جرائمها وإبادتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين ومنع وصول الاحتياجات الأساسية ومواصلة تدمير قطاع غزة، وجعله غير قابل للسكن.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، أن إسرائيل ترسل برسائل قوية تتحدى فيها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من خلال حشر أكثر من 1.3 مليون مواطن في رفح، ومنطقتها، وسط تهديدات باجتياح تلك المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر، كما تستقبل بلينكن بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية، واستمرار اعتداءات المستعمرين، ونشر المزيد من حواجز الموت وشل حركة المواطنين.

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وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بتحرير حقوق الشعب الفلسطيني بقوة القانون الدولي من براثن دولة الاحتلال، وقرار أممي ملزم يتعدى صيغة إدارة الصراع نحو حله وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

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إطلاق عشرات القنابل الدخانية فى محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب غزة

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين، ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع، وتوفير المناخات المناسبة لحله، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إلي مصر، قادما من الرياض، لبحث سبل إحلال التهدئة في قطاع غزة وتبادل الاسرى والمحتجزين.

شهداء وجرحى

وشهدت خان يونس في  قطاع غزة، منذ صباح اليوم، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، استهدف منطقة البطن السمين وقيزان النجار في خان يونس.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق غرب ووسط مدينة خان يونس، وفقا لما نقلته وكالة شهاب الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية إسرائيل وزير الخارجية الامريكي الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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