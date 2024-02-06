الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ27585 شهيدًا و66978 مصابًا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ123 على قطاع غزة إلى 27585 شهيدًا و66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة، في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف البيان، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أكد الأسبوع الماضي أن عددًا كبيرًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، كذلك ما زال الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل، مما يشل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من أدوية التخدير. 

وأكدت وزاة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إعدامات ميدانية للمواطنين في خان يونس، ويمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الشهداء والجرحى، وطالبت الوزارة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لحماية كل المستشفيات وخاصة مستشفيات خان يونس، التي تقع تحت دائرة الاستهداف المباشر في هذه الأوقات العصيبة وحماية طواقمها ومئات الجرحى وآلاف النارحين فيها وتوفير الدواء والطعام والوقود.

إدانة الاستهداف الممنهج والذي يأخد شكلًا سياسيًا واضحًا للأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية

وأدانت وزارة الصحة في غزة الاستهداف الممنهج، والذي يأخد شكلًا سياسيًا واضحًا للأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية ووقف دعمها تساوقًا مع سياسة الاحتلال التهجيرية، مؤكدة أن وقف الدعم يقوض جهودها الإغاثية والصحية ويزيد من الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض للعدوان الوحشي والإجبار على النزوح في ظروف غير إنسانية.

وأكدت الوزارة أن نحو 2 مليون نازح يتعرضون لمستويات كارثية لا يمكن وصفها مع اشتداد ظروف الشتاء، فيما تم رصد إصابة نحو 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين، نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى، وعدم توفر الأطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة.

وطالبت الوزارة بتوفير الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لإسناد المنظومة الصحية في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الإسرائيلي، مطالبة كل الأطراف بالعمل على تدفق المساعدات الطبية التي تلامس احتياجاتنا الصحية في هذه الظروف الطارئة من العدوان المتواصل. 

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