الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات جديدة لمساعديه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من المساعدين ضمت تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة للمرة الثالثة على التوالي.

كما اعتمد وزير الداخلية حركة تنقلات شملت 4 مساعدين للوزير، لسد الدرجات الشاغرة بالخروج على المعاش أو الوفاة.

وشملت تلك الحركة تعيين اللواء حازم عزالعرب، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، بدلًا من اللواء طارق مرزوق، الذي بلغ السن القانونية.

كما شملت الحركة تعيين اللواء تامر مخيمر، مساعدًا للوزير للتدريب، واللواء منتصر عويضة، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أحمد يوسف، مدير معهد مندوبي الأمن.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء حازم عز العرب اللواء طارق مرزوق قطاع الحماية المجتمعية

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