الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد صدور حركة ترقيات الشرطة 2023 من وزارة الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ينتظر العديد من ضباط وأفراد الشرطة تصديق المجلس الأعلى للشرطة على حركة الترقيات التي تصدر عن الوزارة لاعتمادها من قبل وزير الداخلية، ومعرفة الضباط الجدد ودرجاتهم الوظيفية، وهى الحركة السنوية التي تستهدف عددًا من القيادات الأمنية والضباط بهدف الترقيات وخروج البعض معاش ممن أوفوا العطاء.

تفاصيل حركة ترقيات الشرطة 2023

وتشمل الحركة الأهم في الشرطة إجراء تغييرات لمساعدي الوزير ومديري الأمن في كل المحافظات، بما يواكب سياسات الدولة وتصعيد الضباط الأكفاء، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للضباط، في إطار القواعد والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط.

وحركة تنقلات الشرطة كل عام بداية من شهر يوليو من أجل ضخ دماء جديدة بكل قطاع ونقل الضباط بين مديريات الأمن في المحافظات المختلفة.

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

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وخلال الأيام القليلة المقبلة، تصدر رسميًا وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة ويتم بعدها إبلاغ كل مديريات الأمن والضباط بالحركة من أجل إتاحة فرصة التظلم للراغبين في تقديم تظلم على الحركة.

وتتضمن الحركة تصعيد العناصر الشابة من ضباط الشرطة وتعزيز المديريات والجهات الخدمية بأفضل العناصر وضباط الشرطة للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. 

التظلم على حركة ترقيات الشرطة 2023

وبعد إجراء حركة تنقلات أفراد الشرطة يتم فتح باب التظلمات، وتشمل تلك التظلمات الظروف الصحية والاجتماعية ويتم فحص تلك التظلمات بمعرفة قطاع شئون الأفراد بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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