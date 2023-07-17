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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تحرص وزارة الداخلية كل عام على حركة تنقلات ضباط الشرطة و نقل الضباط  بين المديريات  والقطاعات الشرطية المختلفة بهدف ضخ دماء جديدة بكل القطاعات، وتحمل حركة التنقلات لهذا العام العديد من المفاجآت  أهمها تصعيد الشباب إلى المناصب القيادية المهمة، وذلك بعد مراجعة الأقدمية الكفاءة فيما بينهم .

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023  هي حركة تتم فى شهر يوليو من كل علم بهدف ضخ دماء جديدة بكل مكان فى قطاع الشرطة يتم خلالها نقل الضباط بين مديريات الأمن فى المحافظات المختلفة كذلك ترقية الكثير من الضباط ، وتعيين بعض القيادات فى المناصب الادارية المختلفة مثل مديرين أمن المحافظات ومديرين الإدارات ومساعدي وزير الداخلية ، فضلا عن أن حركة انتقالات ضباط الشرطة تأتي بعد حركة تنقلات أفراد الشرطة بأيام قليلة .

موعد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023 

وخلال أيام قليلة ستنتهي وزارة الداخلية من إعداد قوائم والكشوف الضباط في حركة التنقلات ضباط الشرطة السنوية لعام  2023 وذلك بعد اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة للمجلس الأعلى للشرطة بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاعتماد حركة التنقلات تمهيدا ليصدق عليها .

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

تنسيق كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق

وتركز حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 على تصعيد العناصر الشابة  وتعزيز الجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ، كذلك مراعاة الظروف الصحية للضباط  لخروج من أوفوا العطاء على المعاش .

وتعتمد حركة التنقلات علي التوسع في  ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

 مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى مع خروج من أوفوا العطاء على المعاش.

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