حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حركة تنقلات أفراد الشرطة لعام 2023. يبحث كثيرون من أفراد الشرطة عن حركة تنقلات الشرطة لعام 2023، والتي تجريها وزارة الداخلية، حيث يتم خلالها توزيع أفراد الشرطة على مختلف قطاعات الوزارة والمواقع الخدمية في المحافظات.

ويتم اعتماد حركة تنقلات أفراد الشرطة بعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لاعتماد الترقيات والتنقلات، ويتم فيها مراعاة التوزيع الجغرافي وعامل السن، ويتم اعتمادها من قبل وزير الداخلية.

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023



ويتم تطبيق الحركة علي افراد الشرطة من أمين الشرطة والمساعد والمندوب والشرطي درجة أولي ، ويتم خلالها مراعات الظروف الاجتماعية والصحية والتقارير .

وتهدف حركة افراد الشرطة الي ضخ توزيع الأفراد في أماكن شرطية جديدة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية للجماهير بالعناصر الأفضل للارتقاء بالمنظومة الأمنية.

موعد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023

ويتم كل عام في شهر يوليو اجراء حركة تنقلات لأفراد الشرطة بين مديريات الأمن والقطاعات والادارات المختلفة في الوزارة، وتراعي فيها الاقدمية والظروف الاجتماعية والصحية للأفراد.

وبعد اعتماد حركة تنقلات أفراد الشرطة من قبل وزير الداخلية يتم تسليمها لمديريات الأمن وإبلاغ الأقسام والإدارات المختلفة لتنفيذها أو تقديم التظلمات عليها من قبل أفراد الشرطة.



التظلم على حركة تنقلات أفراد الشرطة

وبعد إجراء حركة تنقلات أفراد الشرطة يتم فتح باب التظلمات على حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023، وتشمل تلك التظلمات الظروف الصحية والاجتماعية ويتم فحص تلك التظلمات بمعرفة قطاع شئون الأفراد بالوزراة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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