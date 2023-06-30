أعدكم بأسرار سيتوقف الجميع أمامها.. قاضى «اقتحام السجون» يتحدث لأول مرة فى «الشاهد» الليلة

وعد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بالإفصاح عن انفرادات خلال لقائه مع المستشار خالد محجوب في برنامج "الشاهد".

وقال محمد الباز، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "منذ سنوات وأنا أسعى لاستضافة المستشار الدكتور خالد محجوب، القاضي الذي لم يخضع لسلطة ولم يخشَ سطوة في عز عنفوان الجماعة الإرهابية، ورغم الضغوط والتهديد والترغيب، أصدر حكمه بإدانة محمد مرسي في قضية اقتحام السجون وطالب بضبطه وإحضاره".

وأضاف محمد الباز: "الليلة في (الشاهد) الساعة ١١ مساء على (إكسترا نيوز) منحني الله نتيجة هذا السعي، حيث يتحدث محجوب للمرة الأولى عن كواليس ما جرى عبر شاشة التليفزيون، فهذه أول مرة يظهر فيها في أي برنامج مصري أو عربي".

واختتم: "كل الشكر للمستشار الدكتور خالد محجوب.. وأعدكم بانفراد وأسرار سيتوقف الجميع أمامها طويلا.. تحيا مصر".

برنامج الشاهد

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.