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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنسيق كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق

كلية الشرطة
كلية الشرطة

يزداد البحث عن تنسيق كلية الشرطة 2023/2024 بعد إعلان وزارة الداخلية الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة وشروط وتنسيق التقديم.

تنسيق كلية الشرطة 2023/2024

في التقرير التالي نوضح تنسيق كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بالكلية للعام الدراسي 2023/2024

يكون تنسيق كلية الشرطة 2023 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية وذلك بحد أدنى نسبة 65% لمجموع درجات النجاح لهذا العام 2023 أو العام السابق 2022 وتكون مدة الدراسة 4 سنوات.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2023/2024

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس 

وغير مزودجي الجنسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. 

أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية وفقاً لما يلي 

ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.

ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

ألا يزيد الوزن عن (طول القامة-90).

أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا نتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

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