زاد البحث عن الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين بعد إعلان وزارة الداخلية لشروط وإجراءات قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام القادم.

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

نوضح في هذا التقرير الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين.

- شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور- إناث)

- بكالوريوس التربية الرياضية إناث

- الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراة في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة

- تخصص الطب البشري للعام الدراسي الحالي 2023 العامين الدراسيين الماضيين 2021/2022 وتكون مدة الدراسة سنة واحدة

شروط الالتحاق بكلية الشرطة من التخصصات السابق ذكرها

الا يزيد السن في أول أكتوبر 2023 عن 28 سنة للبكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهم

و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها

35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها

الا يقل طول القامة عن 165 للذكور 160 للإناث

أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الاكاديمية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال الا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين 2023

يتمتع الطلاب بقسم الضباط المتخصصين بالمميزات التالية

منح الطالب طوال فترة دراسته مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه

يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة

يعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وبما لا يجاوز رتبة نقيب لحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين درجة الدكتوراة.

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