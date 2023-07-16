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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

كلية الشرطة
كلية الشرطة

زاد البحث عن الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين بعد إعلان وزارة الداخلية لشروط وإجراءات قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام القادم.

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

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نوضح في هذا التقرير الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين.

- شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور- إناث)

- بكالوريوس التربية الرياضية إناث

- الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراة في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة

- تخصص الطب البشري للعام الدراسي الحالي 2023 العامين الدراسيين الماضيين 2021/2022 وتكون مدة الدراسة سنة واحدة 

شروط الالتحاق بكلية الشرطة من التخصصات السابق ذكرها 

  • الا يزيد السن في أول أكتوبر 2023 عن 28 سنة  للبكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهم
  • و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها
  • 35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها
  • الا يقل طول القامة عن 165 للذكور 160 للإناث
  • أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الاكاديمية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال الا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين 2023

يتمتع الطلاب بقسم الضباط المتخصصين  بالمميزات التالية 

منح الطالب طوال فترة دراسته مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه 

يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة 

يعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وبما لا يجاوز رتبة نقيب لحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين درجة الدكتوراة. 

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الكليات المطلوبة في كلية الشرطة الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين كلية الشرطة 2023 كلية الشرطة لضباط المتخصصين

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