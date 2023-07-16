موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. والكليات المطلوبة

يتساءل عدد من خريجي الكليات من الذكور والإناث عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023/2024 متخصصين، والذي تم الإعلان عنه منذ قليل في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس للإلتحاق بالدراسة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023/2024 متخصصين

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصين خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 والذي يستمر لمدة 16 يوم فقط.

ويكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية فقط من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تسجيل كافة البيانات اللازمة عن الطالب المتقدم وولي أمره والشهادة الحاصل عليها وتاريخ التخرج والتقدير التراكمي والجامعة التي درس بها بالتفصيل.

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

حددت أكاديمية الشرطة الكليات المطلوبة في كلية الشرطة للضباط المتخصصين للإلتحاق بالدراسة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وموعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين والتي تتلخص فيما يلي:-

كلية الطب البشري بكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه (ذكور فقط).

كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الصيدلة بكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية صيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

كلية الطب البيطري بكالوريوس (ذكور فقط).

كلية التمريض بكالوريوس ( ذكور وإناث).

كلية هندسة (ذكور).

كلية فنون تطبيقية (ذكور).

كلية تجارة قسم محاسبة.

كلية سياحة وفنادق.

كلية علوم.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية الموسيقية.

كلية الزراعة.

كلية الأداب.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الألسن.

يخضع الطلاب المتقدمين من خريجي الكليات السابقة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة إلى اختبارات القدرات واختبارات تحريرية تستهدف قياس مدى ثقافة الطالب المتقدم ومعلوماته العامة فضلا عن اختبارات المقاس والقوام.

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