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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليتين تدريبيتين للكوادر العاملة بـ"الداخلية"

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، فعاليتين تدريبيتين "الثالثة والرابعة" اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، لعدد من ضباط الوزارة خلال يومي 4 و 5 يوليو الجاري.

وتضمن البرنامج التدريبي التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها علي المستويين المحلي والدولي، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

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