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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل المشاركين بمنحة ناصر للقيادة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة عدد من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة.

كانت استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة فعاليتين تدريبيتين "الثالثة والرابعة" اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي، لعدد من ضباط الوزارة خلال يومى (4، 5 يوليو 2023م).

تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها علي المستويين المحلى والدولى، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

أكاديمية الشرطة منحة ناصر للقيادة

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