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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هى شروط القبول في كلية الشرطة 2023؟ .. رابط التقديم

كلية الشرطة 2023
كلية الشرطة 2023

شروط القبول في كلية الشرطة 2023/2024 محور اهتمام قطاع عريض من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية خلال عامي (2022-2023 و 2023-2024)، وذلك عقب إعلان أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديد من الطلاب والخريجين الجدد في التخصصات المعلن عنها وذلك عقب تصديق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

النيابة الإدارية تستقبل المتقدمين لوظائف المعاون من خريجى كلية الشرطة

تنسيق كلية الشرطة 2023.. رابط التقديم وشروط الالتحاق بها

شروط القبول في كلية الشرطة 2023/2024

حددت وزارة الداخلية شروط القبول في كلية الشرطة 2023 - 2024 وفقا لما تم إعلانه في المؤتمر الذي عقده اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس والتي للتخلص فيما يلي :-

  • أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  • إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحريات أو في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو موجود على قوائم الجماعات الإرهابية.
  • ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
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النيابة الإدارية تستقبل المتقدمين لوظائف المعاون من خريجى كلية الشرطة

txt

تنسيق كلية الشرطة 2023.. رابط التقديم وشروط الالتحاق بها

  • أن يكون مستوفي كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.
  • ألا يقل طوله عن 170 سم.
  • ألا يزيد في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.
  • اجتياز الكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية المقررة.
  • استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.
  • ألا يكون قد سبق له الزواج أو متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
  • الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع 65%.

كيفية تقديم كلية الشرطة 2023 - 2024.. والمستندات المطلوبة

شروط وتفاصيل إعلان قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023 (صور)

لينك التقديم فى أكاديمية الشرطة 2023 - 2024

يتساءل الكثيرين من الطلاب شروط القبول في كلية الشرطة 2023 ورابط التقديم حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني للالتحاق بالأكاديمية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم التفضيل بين الطلاب من خلال المعايير السابق ذكرها والتي تعد من شروط وضوابط الالتحاق بالإضافة إلى التأكد من استكمال كافة الأوراق مقدمة والمطلوبة للإلتحاق وفقا لما أعلنه اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة منذ قليل في المؤتمر الصحفي حيث أعلن أيضا قبول دفعه جديد من خريجي بعض الكليات المصرية كضباط متخصصين.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023

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