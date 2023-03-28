الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تستقبل المتقدمين لوظائف المعاون من خريجى كلية الشرطة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تنتهي النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الشرطة والجامعة البريطانية والألمانية بكلية الحقوق دفعة 2022، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضي وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى اليوم 28 مارس، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

سحب وظيفة معاون خريجي كلية الشرطة كلية الحقوق دفعة 2022 الجامعة البريطانية

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