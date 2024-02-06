الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

سلع تموينية
سلع تموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة، ضبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها 25 طن أرز 30طن سكر، 10.250 طن دقيق بلدي مدعم،6 طن دقيق أبيض، 15طن مسلي 6 أطنان مكرونة، 45.540 طن أعلاف حيوانية، 7 أطنان زيت طعام، 5676 عبوة زيت طعام، 15.550طن أسمدة زراعية، 102732 عبوة سجائر.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وزارة الداخلية حجب السلع السلع الغذائية الامن العام قضية حجب سلع سلع تموينية شرطة التموين

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