هاربين من أحكام.. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

تمت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة في ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 144 سنة والسجن المؤبد وكفالات مالية، في 55 حكم جزئي ومستأنف بتهم تبديد، إيصال أمانة، تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وذخيرة.

كما تم ضبط عاطل، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 60 سنة وشهرين وكفالات مالية، في 46 حكم جزئي، مستأنف بتهم تبديد.

وتم أيضا ضبط عامل له سوابق جنائية وهو مقيم بمحافظة المنيا، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة مالية، في قضية تعامل نقدي.

وضبط عامل آخر له سوابق جنائية وهو أيضا مقيم بمحافظة المنيا، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة مالية في قضية تعامل نقدي.

وعند مواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، اعترفوا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.