الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هاربين من أحكام.. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

حملات أمنية
حملات أمنية

تمت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة في ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 144 سنة والسجن المؤبد وكفالات مالية، في 55 حكم جزئي ومستأنف بتهم تبديد، إيصال أمانة، تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وذخيرة.

كما تم ضبط عاطل، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 60 سنة وشهرين وكفالات مالية، في 46 حكم جزئي، مستأنف بتهم تبديد.

وتم أيضا ضبط عامل له سوابق جنائية وهو مقيم بمحافظة المنيا، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة مالية، في قضية تعامل نقدي.

وضبط عامل آخر له سوابق جنائية وهو أيضا مقيم بمحافظة المنيا، لأنه مطلوب للتنفيذ عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة مالية في قضية تعامل نقدي.

وعند مواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، اعترفوا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قطاع الأمن العام المحكوم عليهم إيصال أمانة

مواد متعلقة

رجل وامرأة.. وزير الداخلية التركى يعلن القبض على منفذى هجوم إسطنبول

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس