ضبط 22 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ34 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 22 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 34 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.