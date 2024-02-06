ضبط عاطل بحوزته 345 طربة حشيش بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، من ضبط 345 طربة حشيش مع عاطل بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34.500 كيلوجرام وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.415.000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك استكمالًا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في دحر الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظًا على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان.. وفي ضربة أمنية حاسمة لمتجري ومروجي المواد المخدرة.