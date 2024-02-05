الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعدام متهم بقتل عامل دليفري في الشرقية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لعامل، في واقعة اتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بقتل عامل دليفري بسبب خلافات الجيرة.

إعدام المُتهم بقتل عامل دليفري في الشرقية

تعود أحداث القضية رقم 22740 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 4215 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغ بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريري دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول «على. ع» 23 عاما،حاصل على دبلوم صنايع وصديقه «محمد. س» 25 عاما، وطرف ثانى «عبدالرازق. ز» 63 عامًا بالمعاش، ونجليه «أكرم» 25 عاما، حفار، و«أدهم» 20 عاما، عامل، بسبب خلافات بينهم، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف اليسرى، وجرح قطعي بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي سبق وأن أصدرت حكمها على المتهمين الأول والثاني، وأصدرت حكمها المتقدم اليوم بحق المتهم الثالث

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