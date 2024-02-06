الأمن العام يوجه ضربات قاسية لتجار الكيف في 4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسكندرية ودمياط وأسيوط وأسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجارفي المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1.425 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين مع 7 متهمين، وضبط 6 قضايا أسلحة نارية وبيضاء ضُبط خلالهم طبنجة وعدد من الطلقات و5 قطع سلاح أبيض مع 6 متهمين بالإسكندرية.



وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش و15 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذلك ضبط 2 بندقية خرطوش و4 فرد محلى وعدد من الطلقات مع 7 متهمين لـ 6منهم معلومات جنائية.



وفي أسيوط، تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 2.570 كيلو جرام لمخدر الحشيش و400 كيلو جرام لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 38 قضية أسلحة نارية ضُبط خلالهم 16 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و17 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مع 38 متهم لـ29 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 335 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



وتمكن ضباط مديرية أمن أسوان من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، تنفيذ 845 حكم قضائى متنوع،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.