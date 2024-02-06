الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

قضية حجب سلع تموينية
قضية حجب سلع تموينية متنوعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة 350 طن سلع تموينية و13 ألف لتر مواد بترولية و40 ألف عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

الامن العام شرطة التموين مديريات الأمن حجب سلع تموينية

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