سقوط عاطل بتهمة غسل 15 مليون جنيه من النصب والاحتيال

اتخذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونيـة ضد عاطل متهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب واالإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وتبين أن المتهم يغسل متحصلات نشاطه غير المشروع في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.