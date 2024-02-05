ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة النصب على راغبي السفر

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخصين لاتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وتبين أن المتهمين يغسلان أموالًا من حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة وشراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية، حيث قُدرت أفعال الغسل التي قاما بها المتهمين بـ 10 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة لتحقيق.