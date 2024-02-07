الداخلية: ضبط 1361 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبطت 1361 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

وشملت القضايا المضبوطة: 1310 أطنان سلع تموينية، و152 ألف لتر مواد بترولية و17 ألف عبوة سجائر.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.