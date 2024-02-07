الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضربة أمنية.. ضبط عصابة تخصصت في تزوير الدولارات بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية وترويجها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، قيام 7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ 46 ألف جنيه "مقلدين"، 1900 دولار "مقلدين"، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي "طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيا المتهمين.

اجهزة الامن تشكيل عصابي نشاطه الإجرامى العملات المالية أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

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