ضبط 11 بندقية ومخدرات في حملات أمنية بـ4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن سوهاج- الإسكندرية - أسوان- دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 18 قطعة سلاح نارى.. ضبط خلالهم 5 بنادق آلية- 6 بنادق خرطوش - 7 فرد محلى- عدد من الطلقات بحوزة17 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 6.450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الشابو– عدد من الأقراص المخدرة بحوزة (11 متهم "لـ 2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد 178 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 1،610 كيلو جرام كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 7 متهمين.. وكذا ضبط (طبنجة وعدد من الطلقات)، وضبط عدد (7) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم (7 قطع سلاح أبيض) بحوزة 7 متهمين.