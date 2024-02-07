الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 11 بندقية ومخدرات في حملات أمنية بـ4 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن  سوهاج- الإسكندرية - أسوان- دمياط،  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 18 قطعة سلاح نارى.. ضبط خلالهم 5 بنادق آلية- 6 بنادق خرطوش - 7 فرد محلى- عدد من الطلقات بحوزة17 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 6.450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الشابو– عدد من الأقراص المخدرة بحوزة (11 متهم "لـ 2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد 178 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 1،610 كيلو جرام كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 7 متهمين.. وكذا ضبط (طبنجة وعدد من الطلقات)، وضبط عدد (7) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم (7 قطع سلاح أبيض) بحوزة 7 متهمين.

قطاع الأمن العام سوهاج- الإسكندرية أقسام ومراكز الشرطة معلومات جنائية

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