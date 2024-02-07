الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تُحرر 16 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16303 مخالفات مرورية متنوعة بينها 452 مخالفة السير بدون تراخيص.

وأسفرت الجهود عن ضبط 59 دراجة نارية مخالفة، و9032 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و18 مخالفة موقف عشوائى، و457 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الانضباط قانون ولوائح المرور قائدي السيارات المخالفين

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