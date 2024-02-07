القبض على بائع متجول بحوزته لاب توب مسروق فى عابدين

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط بائع متجول له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الفيوم، حال عرضه جهاز لاب توب وهاتف محمول «مجهولي المصدر»، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب «المغافلة»، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتي سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.