ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (أسيوط، الشرقية، الأقصر، دمياط، قنا، البحيرة، البحر الأحمر، المنوفية) جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى وتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا)، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، الأفيون" وكمية من الأقراص المخدرة لعقار "التامول".

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزتهما 4 كيلو لمخدر الحشيش – فرد محلي وطلقة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2،150،000 جنيه تقريبًا.