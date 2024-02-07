القبض على متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نصب 3 أشخاص على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم، واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحًا لممارسة نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على 140 استمارة بيانات، 2 جهاز تابلت، 3 أختام، وإيصالات أمانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.