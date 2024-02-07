ضبط 3 متهمين بتزوير كارنيهات وشهادات منسوبة لجهات حكومية

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الكارنيهات والشهادات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في منطقة العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بلاغًا من العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بضبط 3 متهمين بتزوير الكارنيهات والشهادات المنسوبة لجهات حكومية ودولية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، حتى يتمكنوا من غش ضحاياهم، إذ انتحلوا صفات «صحافة، وتحكيم دولي، وحقوق إنسان».

وكشفت التحريات عن أن المتهمين أوهموا الضحايا بقدرتهم على الالتحاق بالعمل والواجهة الاجتماعية، وأنها تمنحهم تسهيلات لدى الجهات الحكومية، نظير حصولهم على مبالغ مالية.