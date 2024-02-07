الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بتزوير كارنيهات وشهادات منسوبة لجهات حكومية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت  أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الكارنيهات والشهادات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في منطقة العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بلاغًا من العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بضبط 3 متهمين بتزوير الكارنيهات والشهادات المنسوبة لجهات حكومية ودولية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، حتى يتمكنوا من غش ضحاياهم، إذ انتحلوا صفات «صحافة، وتحكيم دولي، وحقوق إنسان».

وكشفت التحريات عن أن المتهمين أوهموا الضحايا بقدرتهم على الالتحاق بالعمل والواجهة الاجتماعية، وأنها تمنحهم تسهيلات لدى الجهات الحكومية، نظير حصولهم على مبالغ مالية.

اجهزة الامن نشاط ا إجرامي ا تزوير الكارنيهات الشهادات منطقة العمرانية النيابة العامة الكارنيهات والشهادات

مواد متعلقة

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات بـ4 محافظات

"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة تجارة المخدرات في 8 محافظات

القبض على بائع متجول بحوزته لاب توب مسروق فى عابدين

إخماد حريق نشب فى مخبز بالهرم

ضبط لص يسرق عدادات المياه من المساكن فى حلوان

تحرير 188 مخالفة لمحال غير ملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

القبض على متهم بالسطو على محامٍ فى القليوبية

ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه في 3 محافظات

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن عتتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية