الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة تجارة المخدرات في 8 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن أسيوط،و الشرقية، والأقصر، ودمياط، وقنا، والبحيرة، والبحر الأحمر، والمنوفية جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسيوط

ضبط سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش، والأفيون وكمية من الأقراص المخدرة لعقار التامول

مديرية أمن الشرقية

ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية في الزقازيق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش

مديرية أمن الأقصر

ضبط عنصران إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزتهما 4 كيلو جرم لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقة.

ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزتهما 1،500 كيلو جرم لمخدر الحشيش

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركزى شرطة دمياط، والزرقا ومركز شرطة المنصورة بالدقهلية وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا وبحوزته 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات

مديرية أمن قنا

ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة قوص وبحوزته بندقية آلية وخزينة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدرى الشابو والحشيش وميزان حساس

مديرية أمن البحيرة

ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائيةمقيمين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، والهيروين،و الهيدرو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،150،000 جنيه تقريبًا،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية الامن العام

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