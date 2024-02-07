الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مسئول شركة بالقاهرة بحوزته عملات أجنبية بقيمة 38 مليون جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى، بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية انه استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد، وتكثيفًا للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

 فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة".. تقدر قيمتها المالية بحوالى(38 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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