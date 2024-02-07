الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحجب 10 أطنان قمح في الدقي

متهمين
متهمين

شنت أجهزة الأمن في الجيزة حملات موسعة للتصدي لاحتكار السلع وحجبها عن الأسواق، حيث تم استهداف مخزن مخصص مطحن في الدقي، وتم ضبط 10 أطنان قمح وكميات من الأعلاف الحيوانية.

تلقى العميد عمر حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارًا من المقدم عمر فاروق رئيس مباحث الدقي، بضبط مخزن مطحن بالدقي مملوك لـ«غسان غ»- 30 سنة، وتمكنت من ضبط كل من «حسن. ص» 55 سنة، «حسن.ح» 60 سنة، وضبطت 425 جوال قمح بـ10 أطنان و625 كيلو جرام، و27 جوال شعير بوزن طن، و4 جوال ذرة بيضاء، و13 جوال شعير مطحون، و8 جوالات دقيق مطحون، و36 جوال ذرة صفره وماكينات خياطة للتغليف.

وبمناقشتهم أفاد الأول بأنه مالك المكان منذ عامين، وأن تلك المضبوطات، تم شرائها من أسيوط، لطحنها وإعادة بيعها للمطاعم، بمعاونة المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجهزة الامن شن حملات مخزن مخصص مطحن الدقي قمح الأعلاف الحيوانية

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