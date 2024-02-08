ضبط عصابة لسرقة الشقق في الساحل

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية في الساحل، لقيامهما بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل شقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظرًا لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والإستيلاء على محتوياتها، وأضافا بتصرفهما في المسروقات لدى عميليهما «سيئ النية»عامل، تاجر خردة لأحدهما معلومات جنائية تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.