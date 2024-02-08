الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط تشكيل عصابي تخصص في تجميع خام الذهب بأسوان

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحرالأحمر، من ضبط تشكيل عصابي اضطلع بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب الغير شرعى بالمناطق الجبلية وإعادة سبكة ومعايرته.

 وتم ضبط أعضاء التشكيل فى إحدى الشقق السكنية بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك وتهريبه للقاهرة وبيعه بالأسواق، وبحوزتهم (سبيكة إسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 جرام "حديثة السبك غير مدموغة"- 38 خاتم فضة وزنوا 290 جرام) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزراة الداخلية خام الذهب ا طاع الأمن العام خام الذهب

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