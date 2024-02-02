ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

تحريات قطاع الأمن العام

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة طنطا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على "فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض (مطواة)- سيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها)- دراجة نارية"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم السلاحين "النارى- الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامى.